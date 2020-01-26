В американских СМИ появилась видеозапись неформального ужина, который Дональд Трамп два года назад устроил для своих финансовых доноров и ближайших соратников.

Среди прочих здесь оказались двое бизнесменов украинского происхождения - Игорь Фруман и Лев Парнас. Оба занимались деликатными вопросами по Украине для Руди Джулиани - советника президента.

Главный скандал этого видео - опровержение слов Трампа, который утверждал, что не знаком ни с Фруманом, ни с Парнасом. Обоих в США официально подозревают в незаконном финансировании фондов Трампа - в том числе якобы "русскими деньгами".

Публикация видео, очевидно, имеет целью повлиять на решение сенаторов по делу об импичменте Трампа.

Так, по крайней мере, могут надеяться те, кто обнародовал этот ролик.

Также запись интересна довольно откровенными высказываниями по Украине.

Ужин прошел в Трамп-отеле Вашингтона предположительно весной 2018 года. "Страна" приводит и анализирует главные заявления этого видео.

"Выгони ее хоть завтра". Что говорили об Украине

На 80-минутной видеозаписи почти не видны люди, но слышны голоса - в частности, Дональда Трампа. Он, кстати, иногда попадает в кадр.

Украина там упоминалась несколько раз.

"Как долго они продержатся в схватке с Россией?", - спросил Трамп у своих собеседников.

Он скорее всего имел в виду гипотетическую ситуацию снижения американской помощи. Хотя прямо этого президент не сказал. Что, впрочем, не помешало множеству американских СМИ именно так интерпретировать слова Трампа.

Второе упоминание нашей страны касается посла Мари Йованович, которую отозвали в мае 2019 года. Голос, принадлежащий, судя по всему, Льву Парнасу, говорит, что в Украине главная проблема - это посол.

"Самая большая проблема, с чего нам нужно начать, это избавиться от посла", - считает Парнас. Позднее он уточняет, в чем именно проблема: "Она постоянно говорит всем одно и то же: "Подождите, ему (Трампу - Ред.) объявят импичмент. Просто подождите".

Трамп отвечает: "Избавься от нее! Выгони ее хоть завтра. Мне все равно. Выгони ее завтра. Убери ее. Ок? Сделай это".

Объясним: человек Джулиани рассказывает Трампу, как против него интригует посол Украины в США.

Откуда он это знает - становится понятно из недавно опубликованных переписок Парнаса: он плотно общался и с генпрокурором Юрием Луценко, и с главой МВД Арсеном Аваковым.

С Луценко, напомним, только и разговоров было, что о Мари Йованович и ее давлении на украинские власти. Известно также, что госпожа посол поддерживала активные контакты и с главой МВД.

И, хотя переписки датируются началом 2019 года, можно предположить, что неформальное общение людей Трампа и украинских чиновников шло и раньше. Судя по словам Парнаса, главной темой было снижение влияния демократов на Украину - и переключение украинских властей на прямую связь с Белым домом.

Против чего, если верить цитате Парнаса, и работало посольство в лице Йованович - еще в 2018 году уверяя украинцев, что Трампу объявят импичмент, а значит нужно оставаться в орбите Демпартии.

Посол вероятно имела в виду импичмент на тему "Кремлингейта". Правда, весной 2019 года эта идея окончательно провалилась, поскольку доказательств против Трампа и его людей прокуратура не нашла. Интересно, что лишь тогда Белый дом смог убрать Мари Йованович с поста - хотя знал об ее анти-трамповских интригах еще год назад.

В третий раз Украину упоминали в контексте энергетики. Голос, принадлежащий Парнасу, обсуждал покупку одной из украинских энергетических компаний (речь, вероятно, шла об интересах Фрумана и Парнаса по вопросу поставок в Украину американского сжиженного газа).

Еще раз об Украине говорили в связи с темой евреев. В конце ужина Парнас говорит о подарке Трампу от главного раввина в Украине и раввинов в Израиле, проводящих параллель между Трампом и мессией. "Мессия - это как бы человек, который пришел спасти весь мир. Значит, вы как спаситель Украины", - объясняет Парнас.

"Все евреи Украины молятся за вас", - подтверждает Фруман. А Парнас советует Трампу показать подарок Джареду Кушнеру - зятю и старшему советнику президента. Мол, только он сможет объяснить его значение.

Ким-гольфист и "кривая Хиллари". О чем еще говорили за ужином

Трамп похвалил Майка Помпео, который в марте 2018 года перешел из ЦРУ работать в Госдепартамент США. "Помпео будет хорошим. Он делает хорошую работу. Он уже хорошо выполняет свою работу", - сказал президент.

Судя по этой реплике, ужин состоялся примерно в то время, когда был назначен Помпео.

Трамп за ужином негативно отзывался о бывшем президенте Буше, Китае, Всемирной торговой организации и Евросоюзе.

"Буш, он вовлек нас в войну, он втянул нас на Ближний Восток. Сейчас мы на Ближнем Востоке за 7 триллионов долларов", - подсчитал президент траты на войны, которые вела Америка в Ираке, Афганистане и Сирии.

Он также заявил, что "Китай грабит нас годами, а мы должны им два триллиона долларов". Трамп обвинил этом ВТО, которая "позволила Китаю делать то, что он делает". "ВТО хуже, чем Китай. Китай не стал великим, пока не появилась ВТО".

Критиковал президент и события весьма давние - например, Корейскую войну. "Как мы вообще угодили в Южную Корею, расскажите мне? Как мы оказались в корейской войне?". Видимо, этот вопрос был связан с попытками Трампа установить контакты с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

Правда, это не помешало посмеяться над северокорейским лидером. Обсуждая за столом, где с ним можно встретиться, прозвучал вариант - на поле для гольфа.

"Общеизвестно, что Ким Чен Ын - отличный игрок в гольф", - заявил Трамп гостям, которые начали хохотать.

Повеселил президент и темой стены на границе с Мексикой. Он предположил, что после ее постройки наркоторговцы начнут бросать через стену тяжелые пакеты с веществами, которые могут убивать пограничников, падая им на голову.

"У них есть катапульта, и они бросают (наркотики - Ред.) с ее помощью через стену, и они приземляются на другой стороне стены. И это может поразить людей. Можете ли вы представить, что вас ударяют 100 фунтов?", - говорит Трамп.

Ближе к завершению ужина гости переключились на предстоящие выборы и СМИ. "Журналы мертвы. Думаю, кабельное ТВ в порядке. Но если мы проиграетм выборы, то и кабельное ТВ мертво", - сказал Трамп, и все засмеялись.

"Можете представить, чтобы у них (демократов - Ред.) был нормальный кандидат? Они только об этом и говорят. Если бы у них была Хиллари, кривая Хиллари (crooked Hillary), их рейтинги были на одну пятую", - заявил президент и сказал, что если бы в 2016 году против него выставили Берни Сандерса, то победить его было бы сложно.

Трамп также в шутку пожаловался донорам, что он не может проводить сбор денег для своих политических фондов прямо в Белом доме.