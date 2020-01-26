В Киеве злоумышленник ограбил девушку в троллейбусе. За ним погнался неравнодушный мужчина, которому в итоге удалось задержать грабителя.

Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.

Инцидент произошел на улице Соломенской. На выходе из троллейбуса девушка почувствовала, что кто-то залез в ее рюкзак. Оказалось, что мужчина достал из сумки деньги и пустился в бега. Девушка начала звать на помощь, на что отреагировал случайный прохожий, который задержал злоумышленника, догнав его и затеяв с ним драку.

После этого на место происшествия прибыли полицейские. Они задержали грабителя по ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Злоумышленником оказался житель столицы, 1978 года рождения. Выяснилось, что преступник неоднократно попадал в поле зрения правоохранителей за совершение краж на территории столицы.

"Следователем Соломенского управления полиции начато уголовное производство по ч. 1 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до четырех лет лишения свободы", - говорится в сообщении полиции.

Напомним, что на днях в Киеве задержали двух мошенников, которые ограбили 81-летнего пенсионера на 100 тысяч гривен, представившись продавцами посуды. Двое незнакомцев встретили пенсионера на улице и проследовали до квартиры жертвы, поскольку у него не было с собой денег.

Также мы рассказывали, что в Киеве на лице был ограблен прокурор. Так, сотрудник прокуратуры возвращался домой, когда неизвестный вырвал у него из рук сумку. В сумке были документы, среди которых служебное удостоверение, банковские карты и деньги на сумму около полутора тысяч гривен.