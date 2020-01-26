В России перенесли запуск ракеты "Союз-2.1а" с военным спутником "Меридиан-М". Перенос связан с неисправностью оборудования ракеты-носителя. Запуск планировалось осуществить с космодрома Плесецк в Архангельской области.

Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на свои источники.

Старт отменили из-за проблем с электрооборудованием ракеты-носителя. Отладка займет одну-две недели, сейчас же ракету сняли со стартового стола и отправили в монтажно-испытательный комплекс.

Ранее "Страна" сообщала, что американские астронавты Джессика Меир и Кристина Кук 15 января вышли в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС) и успешно провели работы по модернизации ее энергосистемы.

Также мы рассказывали, что космический грузовик Cargo Dragon покинул борт МКС и приводнился в Тихом океане.