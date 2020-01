Стамбульские болельщики турецкого футбольного клуба Фенербахче устроили оригинальную акцию ради помощи пострадавшим от землетрясения на Востоке страны - в Элязыге.

Акция прошла во время матча турецкой Суперлиги между Фенербахче и Истанбулом. Поединок завершился со счетом 2:0 в пользу Фенербахче. Под конец матча болельщики стали выбрасывать на поле шарфы и шапки с клубной символикой под крики: "Мы не дадим вам замерзнуть". Об этом сообщает ESPN FC в Twitter.

Акция болельщиков в поддержку пострадавших от землетрясение в Турции. Фото: ФК "Фенербахче"

Таким способом футбольные фанаты поддержали пострадавших от землетрясения на Востоке страны - в Элязыге (6,8 баллов по шкале Рихтера). В катаклизме погибло по меньшей мере 37 человек, 1 607 ранено. Стоит отметить, что Элязыг является одним из самых холодных городов в Турции - температура здесь опускается до -7°С

At the end of the Fenerbahçe game on Saturday, fans threw scarves onto the pitch to be sent to those affected by the earthquake in Turkey ❤️



(via @beINSPORTS_TR) pic.twitter.com/qsFQ6n5nVf