Стамбульские болельщики турецкого футбольного клуба Фенербахче устроили оригинальную акцию ради помощи пострадавшим от землетрясения на Востоке страны - в Элязыге.

Акция прошла во время матча турецкой Суперлиги между Фенербахче и Истанбулом. Поединок завершился со счетом 2:0 в пользу Фенербахче. Под конец матча болельщики стали выбрасывать на поле шарфы и шапки с клубной символикой под крики: "Мы не дадим вам замерзнуть". Об этом сообщает ESPN FC в Twitter.

Акция болельщиков в поддержку пострадавших от землетрясение в Турции. Фото: ФК "Фенербахче"

Таким способом футбольные фанаты поддержали пострадавших от землетрясения на Востоке страны - в Элязыге (6,8 баллов по шкале Рихтера). В катаклизме погибло по меньшей мере 37 человек, 1 607 ранено. Стоит отметить, что Элязыг является одним из самых холодных городов в Турции - температура здесь опускается до -7°С

At the end of the Fenerbahçe game on Saturday, fans threw scarves onto the pitch to be sent to those affected by the earthquake in Turkey ❤️



(via @beINSPORTS_TR) pic.twitter.com/qsFQ6n5nVf — ESPN FC (@ESPNFC) 25 января 2020 г.

Ранее мы рассказывали о том, что в Турции спасатели достали из-под завалов живую двухлетнюю девочку. Это произошло спустя сутки после землетрясения. Под обломками здания еще осталась ее мать, однако спасатели передали ей медикаменты.

Также мы сообщали, что подземные толчки ощущались во многих регионах страны, а также в Израиле, Ираке и Сирии.