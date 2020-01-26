В Китае врачи рассказали о том, какие первые симптомы проявляются при заражении новым вирусом 2019 nCoV. Сначала человек чувствует тошноту, также у него начинается диарея и проблемы с пищеварением.

Об этом сообщает Тjournal со ссылкой на китайское агентство "Синьхуа".

Среди других возможных первых признаков заражения - головные боли, учащённое сердцебиение и ощущение стеснённости грудной клетки. Повышение температуры и кашель появляется уже на поздних стадиях развития болезни.

Случаи заболевания выявили в Южной Корее, США, Гонконге, Канаде, Японии, Канаде, Сингапуре, Таиланде, Франции, Австралии и Непале.

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