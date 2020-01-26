Несколько сот активистов обратились в приемную президента России с требованием провести референдум по готовящимся поправкам в Конституцию. В акции приняли участие представители "Левого Фронта", "Другой России", движения "Новороссия" и других.

Среди участников - лидер "Новороссии" и бывший "министр обороны ДНР" Игорь Стрелков (Гиркин), полковник ГРУ в отставке Владимир Квачков и другие.

Об этом сообщает лидер "Левого Фронта", соорганизатор акции Сергей Удальцов в Twitter.

Фото: Твиттер/ Сергей Удальцов

Представители СМИ заявляют о 100 людях, пришедших на акцию, в то время как организаторы утверждают, что количество участников достигло 500 человек.

Скриншот: Твиттер/ Сергей Удальцов

В обращении к президенту прозвучали требования созвать Конституционное собрание и вынести на голосование каждую новую поправку в Конституцию по отдельности. Также требуют внести положения об "интеграции Донбасса в Россию" и о введении "прогрессивного налога для богатых".

Фото: Твиттер/ Сергей Удальцов

Ранее мы писали, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что идея прописать в поправках к Конституции РФ право регионов Украины и Беларуси на присоединение к России не обсуждается.

"Я впервые об этом слышу", - ответил Песков на вопрос журналистов.

Напомним, что 20 января президент РФ Владимир Путин внес новые поправки в Конституцию на рассмотрение Государственной Думой.

Мы сообщали, что Путин 15 января в послании Федеральному собранию предложил закрепить в конституции размер МРОТ, ужесточить требования к кандидатам в президенты России, а также перераспределить полномочия между ветвями власти.