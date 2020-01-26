В Москве Стрелков-Гиркин и Удальцов потребовали от Путина проведения референдума по поправкам в Конституцию
Несколько сот активистов обратились в приемную президента России с требованием провести референдум по готовящимся поправкам в Конституцию. В акции приняли участие представители "Левого Фронта", "Другой России", движения "Новороссия" и других.
Среди участников - лидер "Новороссии" и бывший "министр обороны ДНР" Игорь Стрелков (Гиркин), полковник ГРУ в отставке Владимир Квачков и другие.
Об этом сообщает лидер "Левого Фронта", соорганизатор акции Сергей Удальцов в Twitter.
Фото: Твиттер/ Сергей Удальцов
Представители СМИ заявляют о 100 людях, пришедших на акцию, в то время как организаторы утверждают, что количество участников достигло 500 человек.
Скриншот: Твиттер/ Сергей Удальцов
В обращении к президенту прозвучали требования созвать Конституционное собрание и вынести на голосование каждую новую поправку в Конституцию по отдельности. Также требуют внести положения об "интеграции Донбасса в Россию" и о введении "прогрессивного налога для богатых".
Фото: Твиттер/ Сергей Удальцов
Ранее мы писали, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что идея прописать в поправках к Конституции РФ право регионов Украины и Беларуси на присоединение к России не обсуждается.
"Я впервые об этом слышу", - ответил Песков на вопрос журналистов.
Напомним, что 20 января президент РФ Владимир Путин внес новые поправки в Конституцию на рассмотрение Государственной Думой.
Мы сообщали, что Путин 15 января в послании Федеральному собранию предложил закрепить в конституции размер МРОТ, ужесточить требования к кандидатам в президенты России, а также перераспределить полномочия между ветвями власти.