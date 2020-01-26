Коронавирус 2019-nCoV стал быстрее передаваться от человека к человеку. Эпидемия вошла в сложную стадию. Установить источник заражения до сих пор не удалось.

Об этом сообщили в Государственном комитете Китая по здравоохранению, как передает Life.

"Похоже, что способность вируса передаваться от человека к человеку усилилась. Специалисты полагают, что эпидемия перешла в сравнительно серьёзную и сложную стадию", - сказал глава китайского Минздрава Ма Сяовэй.

Китайские учёные пришли к выводу, что особо опасными могут быть мутировавшие образцы смертоносного вируса. По их мнению, сложность конкретной эпидемии заключается в том, что установить точный источник заражения все еще не удалось. По сведениям работников Госкомитета, данный вирус отличается от всех предыдущих обнаруженных инфекций.

Напомним, что по данным на воскресенье, 26 января, около 2 000 человек во всем мире были заражены новым коронавирусом 2019-nCoV, 1 610 из случаев заражения - в Китае. Также в Китае зафиксировано 56 летальных исходов.

Случаи заболевания выявили в Южной Корее, США, Гонконге, Японии, Канаде, Сингапуре, Таиланде, Франции, Австралии и Непале.

Ранее мы писали, что из-за опасного коронавируса в аэропорту "Борисполь" будут мерить инфракрасным термометром температуру пассажирам самолетов, прибывших из Китая.

Напомним, что в декабре в китайском городе Ухань была зарегистрирована вспышка пневмонии. Позднее выяснилось, что причиной заболевания стал ранее неизвестный вид коронавируса.