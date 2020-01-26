От президента Украины Владимира Зеленского потребовали отменить все существующие ныне металлические деньги. Люди, которые требуют отмены, утверждают, что такие монеты "всех раздражают, кроме нумизматов". Однако, с новыми монетами пришли и новые проблемы для слабовидящих людей.

20 января такая петиция была зарегистрирована на сайте главы государства.

Автор петиции Андрей Винниченко, свое требование аргументирует тем, что монеты дороги в изготовлении, непрактичны, занимают много места и в большом количестве много весят.

Фото: president.gov.ua

"Особое внимание хочу обратить на монеты ценностью в гривну и больше. Я не знаю ни одного человека, который был бы доволен введением этих монет в денежный оборот. Даже в маршрутных такси часто ругань из-за того, что кто-то не хочет получить сдачу монетами, а водитель отвечает, что ему они тоже не нужны", - добавляет Андрей Винниченко.

Пока петиция набрала только 90 голосов. Для того, чтобы ее рассмотрели, нужно 25 тысяч подписей.

Издание "Сегодня" пишет, что ввод в обращение новых монет и купюр - это головная боль для многих незрячих и слабовидящих украинцев. Незрячие и слабовидящие люди говорят, что сталкиваются с разными случаями, когда приходится иметь дело с монетами.

"У нас есть девиз: не делайте для нас без нас. И это касается не только монет. Нас никто ни о чем не спрашивает. Например, ставят валидаторы. Кому в транспорте давать карточку для валидации? Хотела бы сказать так: подумайте, что в Украине есть армия незрячих людей, о которых тоже нужно подумать", - говорит заместитель директора Белоцерковского учебно-производственного предприятия Украинского общества слепых Любовь Красноштан.

Ее коллеги также озвучили изданию "Сегодня" свои мнения.

Светлана Данилюк:

"Например, я совсем ничего не вижу, у мужа есть остаток зрения. Вопрос с монетами мы решаем так: сначала откладываем их в сторону. Когда что-то покупаем, то предлагаем продавцу выбрать монеты нужного номинала. Я могу отличить монеты по их размеру. Дело в том, что они немного разные по размеру. Хотелось бы, чтобы диаметры отличались существенно".

Сергей Грачев:

"А у меня сложностей с распознаванием монет не возникает. Они разные по диаметру, у них разные "бордюрчики". Если власти планируют вводить еще монеты других номиналов, то монету номиналом в 50 копеек нужно вывести из оборота. Так было бы проще. При этом скажу так: нам, незрячим, монеты различать легче, чем купюры. Но купюры номиналом 1,2 и 5 гривен одинаковые. А монеты - разные. Также важно, чтобы на купюрах были тактильные метки, благодаря которым можно было бы отличать номиналы".

Антонина Гопаца:

"Я могу сказать, что продавцы не всегда поступают честно. Говорят, что из твоих рук берут монету номиналом в одну гривню, а на самом деле берут две. Свои монеты я стараюсь как можно быстрее сбыть, потому что ними неудобно расплачиваться. Такое же я слышу и от пожилых людей. Плохо, что перед выпуском монет власти не спросили мнение незрячих людей".

Напомним, в начале прошлого года в Украине ввели новые монеты номиналом в 1 и 2 гривни. В НБУ тогда заявили, что новые металлические деньги постепенно заменят изношенные бумажные одно- и двухгривневки. Учитывая, что срок службы мелких банкнот — не более года, можно предположить, что через 2-3 года они станут редкостью.

А в сентябре 2019 в НБУ заявили о выводе из оборота монет номиналом 1,2 и 5 копеек

Ранее "Страна" писала, что в Украине ввели новые 50 гривен и монету в 5 грн.

Также мы рассказывали, что НБУ запускает в оборот новые 200-гривневые банкноты.