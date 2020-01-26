В США опубликовали полную видеозапись ужина Трампа с доверенными лицами в вашингтонском Trump International Hotel. На ужине также присутствовали бизнесмены Лев Парнас и Игорь Фруман, выполнявшие в Украине различные поручения личного адвоката Трампа Руди Джулиани.

Из обнародованного видео стало ясно, что президент США призывал уволить бывшего посла США в Украине Мари Йованович. Видео сняли в 2018 году и появилось оно на YouTube-канале AP Digital Products.

Человек, голос которого похож на голос бизнесмена украинского происхождения Льва Парнаса говорит: "Самая большая проблема там, я думаю, что нам нужно для начала избавиться от посла... Она в основном ходит и говорит всем: подождите, ему объявят импичмент. Просто подождите".

Человек, голос которого похож на Дональда Трампа на это отвечает: "Избавься от нее! Избавься от нее завтра. Мне все равно... делайте это".

В ходе встречи человек с голосом, похожим на голос Трампа спрашивает так же и об Украине: "Как долго они смогут продержаться в борьбе с Россией без нашей помощи?".

Видео: YouTube/AP Digital Products

Ранее "Страна" писала, что Майк Помпео накричал на радиоведущую одной из американских станций после того, как журналистка спросила про Мари Йованович и Украину.

Также мы рассказывали, что в США опубликовали доказательства слежки за Йованович.