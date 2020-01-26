В Турции продолжают ликвидировать последствия сильного землетрясения. Число погибших в результате стихийного бедствия выросло до 37 человек.

Об этом пишет газета Turkiye.

Кроме того, в результате землетрясения пострадали 1 607 человек. Спасателям удалось вытащить из-под завалов еще трех человек.

Президент Турции Тайип Эрдоган сообщил, что более 100 человек продолжают получать необходимую медицинскую помощь в больницах.

Напомним, что землетрясение магнитудой 6,8 произошло в пятницу, 24 января, в восточной провинции Элязыг, население которой составляет около 400 тыс. человек. Очаг стихии, затронувшей также соседнюю провинцию Малатья, залегал на глубине 10 км. Подземные толчки ощущались во многих регионах страны, а также в Израиле, Ираке и Сирии.

Ранее "Страна" писала о том, что Канаду потрясло сразу пять землетрясений в один день.

Также мы рассказывали, что в Казахстане произошло землетрясение магнитудой 5,2 балла.