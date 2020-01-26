В минувшую пятницу, 24 января, ограбили одну из зажиточных квартир на улице Предславинской в Печерском районе Киева. Из собственных информированных источников в МВД мы узнали, что в полицию обратилась киевлянка с заявлением о том, что подозревает в крупном воровстве свою домработницу.

По словам потерпевшей после "уборки" в исполнении нанятой 34-летней барышни из квартиры пропало все золото и деньги, а именно - бриллиантовый крест из белого золота, золотые серьги, три золотых цепочки, два золотых крестика, золотое колье, пара золотых колец и деньги - около 20 000 гривен.

До и после уборки в квартире, со слов владельцев, никого не было. А домработница на связь не выходит, поэтому подозрение хозяев пало именно на нее. Полиция завела уголовное производство по ч.3 ст.185 УК Украины - Кража с проникновением. Если подтвердится причастность домработницы к краже, ей грозит до 6 лет лишения свободы.

Ранее "Страна" сообщала, что на Печерске полиция поймала 75-летнего "щипача", который "работал" в киевских ресторанах.

Так же мы рассказывали, что из квартиры на Печерске вынесли больше миллиона и шубу из волка.