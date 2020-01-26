Вечером 25 января, на Броварской трассе под Киевом произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие. Автомобиль Renault мчался в сторону Броваров из Киева. И в какой-то момент авто вылетело через разделительный газон на встречную полосу.

Об этом передает Информатор.

По предварительной информации, автомобиль Renault ехал на очень большой скорости двигался. Водитель потерял управление и перелетел через разделительный газон на встречную полосу.

Там автомобиль протаранил в бок Kia, отбросив того в кювет, и перевернулся. Пассажирка Kia погибла на месте. Также в больницу с травмами различной степени тяжести доставили еще одного пассажира Kia и водителя Renault. Причины аварии устанавливают правоохранители.

Фото: Информатор

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