Под Киевом Renault вылетел навстречку и протаранил Kia, погиб человек. Фото
Вечером 25 января, на Броварской трассе под Киевом произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие. Автомобиль Renault мчался в сторону Броваров из Киева. И в какой-то момент авто вылетело через разделительный газон на встречную полосу.
Об этом передает Информатор.
По предварительной информации, автомобиль Renault ехал на очень большой скорости двигался. Водитель потерял управление и перелетел через разделительный газон на встречную полосу.
Там автомобиль протаранил в бок Kia, отбросив того в кювет, и перевернулся. Пассажирка Kia погибла на месте. Также в больницу с травмами различной степени тяжести доставили еще одного пассажира Kia и водителя Renault. Причины аварии устанавливают правоохранители.
Фото: Информатор
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