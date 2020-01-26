По всему миру уже две тысячи случаев заражения новым коронавирусом, который пришел из Китая. Он вызывает атипичную пневмонию, которую в СМИ окрестили уханьской. Число погибших от вируса достигло 56 человек.

Об этом сообщает Reuters.

По данным на воскресенье, 26 января, более 2 тысяч человек во всем мире были заражены новым коронавирусом 2019-nCoV, 1 610 из случаев заражения - в Китае. Также в Китае зафиксированы все смерти.

Случаи заболевания выявили в Южной Корее, США, Японии, Канаде, Сингапуре, Таиланде, Франции, Австралии и Непале.



Напомним, что с сегодняшнего дня в Украине в аэропорту "Борисполь" будет реализовываться скрининг пассажиров из Китая. Их будут проверять инфракрасными термометрами.

Ранее "Страна" писала, что Китай остановит отправку туристов за границу из-за коронавируса.