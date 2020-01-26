В воскресенье и понедельник, 26 и 27 января президент Украины Владимир Зеленский будет находиться с рабочим визитом в Польше. Там он примет участие в памятных мероприятиях в Освенциме, которые приурочены к 75-й годовщине освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау, который там находился.

Об этом сообщает пресс-служба президента в соцсети.

Также в сообщении говорится, что Зеленский встретится с президентом Польши Анджеем Дудой.

Скриншот: Telegram/Офіс президента

Ранее "Страна" писала, что Зеленский рассказал Нетаньяху, почему его дедушка не стал жертвой Холокоста.

Также мы рассказывали, что президент Владимир Зеленский во время пребывания с рабочим визитом в Израиле отказался от участия во Всемирном форуме памяти Холокоста, но выразил "солидарность с народом Израиля в чествовании памяти жертв" трагедии и пообщался с президентом Израиля Реувеном Ривлином.