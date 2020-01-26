Вчера российские СМИ распространили информацию, что Россия и Украина "реально обсуждают" совместную заявку на проведение женского Евро-2026 по гандболу. Однако в Министерстве культуры, молодежи и спорта, а также в Федерации гандбола Украины опровергли эти утверждения.

Спортивные функционеры и чиновники официально заявили, что не подавали совместную заявку Киева и Москвы на проведение чемпионата Европы по гандболу, как утверждала Россия.

Об этом говорится в совместном заявлении Министерства молодежи спорта Украины, а также в заявлении Федерации гандбола.

"От имени Министерства культуры, молодежи и спорта Украины, а также Федерации гандбола Украины, сообщаем, что мы не вели и не ведем никаких переговоров о проведении совместных чемпионатов с представителями Российской Федерации... Неприемлемо проводить совместные мероприятия со страной-агрессором", - говорится в сообщении.

В федерации гандбола Украины также подтвердили, что не вели и не ведут никаких переговоров с Россией о каких-либо совместных проектах.

Скриншот: Facebook/Міністерство культури, молоді та спорту України

Ранее "Страна" писала о том, что ради Евро-2020 чемпионат Украины по футболу закончат раньше срока.

Также мы рассказывали, что Украина может потерять право принимать групповой этап отбора на чемпионат мира по футзалу-2020 из-за Косово.