В Брюсселе 28 января пройдет заседание Совета ассоциации Украины с Европейским союзом. На нем обсудят ситуацию на востоке Украины в контексте противодействия российской агрессии и введение положений Минских договоренностей в украинское законодательство. Также обсудят положение дел в аннексированом Крыму.

Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров Украины.

Шестое заседание Совета состоится под председательством премьер-министра Украины Алексея Гончарука.

"Во время заседания Совета ассоциации стороны проанализируют достигнутый прогресс по имплементации Соглашения об ассоциации и обсудят состояние двусторонней торговли, пути углубления экономического и отраслевого сотрудничества Украины с Европейским Союзом, сотрудничество в сфере юстиции, свободы и безопасности", - говорится в сообщении.

Во время визита в Брюссель Гончарук проведет двусторонние встречи с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, президентом Европейского совета Шарлем Мишелем, представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем, исполнительным вице-президентом Еврокомиссии Валдисом Домбровскисом и так же встретится с представителями бельгийского бизнеса.

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