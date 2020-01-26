В Ираке во время протестов против политики правительства погибли уже 4 человека. Также из-за столкновений с полицией ранены 44 человека.

Об этом сообщает Аssociated Рress.

Один человек погиб в Багдаде, а в городе Насирия на юге Ирака полиция застрелила трех протестующих на трассе.

Для разгона протестующих иракские силовики поджигали палатки, применяли слезоточивый газ и огнестрельное оружие.

Протестующие требуют внедрения реформ и изменения политической системы страны. Антиправительственные протесты в Ираке начались еще 1 октября. Глава правительства Ирака Адель Абдул Махди ушел тогда в отставку.

Ранее "Страна" писала, что в Париже из-за забастовки закрыли Эйфелеву башню.

Также мы рассказывали, что в Швейцарии противников Давосского форума разогнали водометами и слезоточивым газом.