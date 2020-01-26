Под Киевом пылал швейный цех. Спасатели тушили пожар пять часов. Фото
В субботу, 25 января, в селе Блощинцы, которое находится в Киевской области произошел пожар. Горело одноэтажное здание швейного цеха. Пожар тушили пять часов.
Об этом говорится в сообщении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины.
"25 января в 07.12 мин. в селе Блощинцы Белоцерковского района в одноэтажном здании швейного цеха ЧП "Артемов" возник пожар", - говорится в сообщении.
Пожар был ликвидирован только через 5 часов, в 12. 30 мин. Спасатели тушили огонь на площади 1 400 м2.
Жертв и пострадавших нет, причина пожара и нанесенный ущерб устанавливаются.
Фото: ГСЧС
Ранее "Страна" писала, что больше 50 животных погибли при пожаре в зоопарке на северо-востоке Франции.
Также мы рассказывали, что под Одессой пылал Нацпарк, у спасателей не было спецтехники для тушения.