В разгар сенатских слушаний по импичменту Дональда Трампа в США опубликовали видеозапись его ужина, который состоялся в 2018 году в Trump International Hotel в Вашингтоне. На ужине также присутствовали бизнесмены Лев Парнас и Игорь Фруман, выполнявшие в Украине деликатные поручения личного адвоката Трампа Руди Джулиани. Напомним, что ранее президент США отрицал знакомство со Львом Парнасом.

Видеозапись опубликовало агентство Associated Press на своем YouTube-канале.

Так, во время ужина большое внимание было уделено Украине. Запись длится 83 минуты, но кто именно ее сделал, не уточняется. По данным агентства, в ходе встречи американский президент поинтересовался, как долго Украина сможет противостоять российской агрессии без военной помощи со стороны США.

"Как долго они (Украина - Ред.) продержатся в борьбе с Россией?", - задает вопрос человек, голос которого похож на голос Трампа.

Видео: AP Digital Products

Ранее "Страна" сообщала, что опубликована запись, на которой Трамп требует избавиться от посла в Украине Йованович.