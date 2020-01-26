В Китае увеличилось количество заболевших и умерших от нового вируса, который вызвает атипичную пневмонию. В провинции Хубэй умерли еще 13 человек, количество зараженных выросло на 323 человека. Всего же по стране 54 смерти и 1 610 зараженных.

Об этом сообщает AFP.

Также стало известно, что правительство Шанхая сообщило о первой смерти в городе от вируса 2019-nCoV.

Председатель КНР Си Цзиньпин сказал, что Китай столкнулся с "тяжелой ситуацией", когда количество погибших в результате вспышки коронавируса постоянно растет. По его словам, темпы распространения опасной инфекции в стране ускоряются.

Ранее "Страна" рассказывала, как власти борются с инфекцией, которой уже могли заразиться украинцы.

Также мы писали, что Китай построит больницу на 1 000 мест для пациентов с коронавирусом всего за 6 дней.