В Китае новым вирусом заразились уже 1 600 человек, 54 заболевших умерли
В Китае увеличилось количество заболевших и умерших от нового вируса, который вызвает атипичную пневмонию. В провинции Хубэй умерли еще 13 человек, количество зараженных выросло на 323 человека. Всего же по стране 54 смерти и 1 610 зараженных.
Об этом сообщает AFP.
Также стало известно, что правительство Шанхая сообщило о первой смерти в городе от вируса 2019-nCoV.
Председатель КНР Си Цзиньпин сказал, что Китай столкнулся с "тяжелой ситуацией", когда количество погибших в результате вспышки коронавируса постоянно растет. По его словам, темпы распространения опасной инфекции в стране ускоряются.
Ранее "Страна" рассказывала, как власти борются с инфекцией, которой уже могли заразиться украинцы.
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