В ночь с субботы на воскресенье, 26 января, в Киеве, на территории Гидропарка, произошел конфликт, который закончился стрельбой. Возле "Гидрозоны" мужчине выстрелили в лицо. Разбираться в происшествии приехали правоохранители и скорая.

Об этом сообщает "Информатор".

Конфликт произошел около 02:00. Поспорили две компании, в результате чего один из мужчин достал травматический пистолет и совершил выстрел в лицо другому.

По словам очевидцев, нападавшими были трое мужчин кавказской внешности, они скрылись на салатовом Daewoo Lanos. Полиция ввела по городу план "Перехват". Вскоре Lanos по ориентировке остановили на проспекте Маяковского. Правда, в салоне был лишь водитель. Подробности устанавливают правоохранители.

Медики диагностировали у раненого мужчины челюстно-лицевые травмы. Его госпитализировали.

Ранее "Страна" писала, что в Киеве вспыхнула стрельба возле супермаркета на Бальзака.

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