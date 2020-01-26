На чердаке многоэтажного дома в Краматорске обнаружили три гранатомета. Об опасной находке сообщили местные жители.

Об этом передает пресс-служба ГСЧС Украины.

"На место происшествия выехали представители 12-го Государственного пожарно-спасательного отряда Главного управления ГосЧС Украины в Донецкой области для проведения идентификации. Было установлено, что обнаруженные предметы - это 3 гранатомета РПГ-22", - уточнили спасатели.

В пресс-службе заявили, что найденные гранатометы были изъяты.

Ранее "Страна" писала, что житель села Шевченко на Донбассе подорвался на боеприпасах РПГ, которые он нашел ранее в полях и решил оставить у себя на хранение. В результате полученных травм владелец нелегального арсенала скончался на месте.

А летом прошлого года в Закарпатской области, в селе Ганичи неизвестный из гранатомета расстрелял центральный вход в супермаркет.