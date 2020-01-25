В Киеве рядом с ТРЦ Гулливер нашли курьера Glovo, который позже скончался в скорой
В Киеве в карете скорой помощи умер курьер службы доставки Glovo. По предварительной информации - якобы от переохлаждения.
Об этой трагедии сообщил журналист Влад Антонов на своей странице в Facebook.
Скриншот: Facebook/ Влад Антонов
Тело курьера было найдено неподалеку от торгово-развлекательного центра "Гулливер", возле Спортивной площади.
"Предварительно - смерть от переохлаждения. Никаких документов и телефона не нашли. Умер в скорой, техподдержка Glovo его опознала, но информации не дает", - добавил Антонов.
Пользователи соцсети отреагировали на сообщение в комментариях к посту: "Переохлаждение? В +3 ?".
Также в еще одном комментарии отмечается, что курьер не может работать без телефона: "Если телефона нет, то врядли сам умер. Курьер без телефона как бы не может работать. Могли спицой уколоть, или химией вырубить".
Обстоятельства данного происшествия на данный момент выясняются.
Напомним, что в сентябре прошлого года в Киеве такси Bolt сбило курьера сети ресторанов Mister Cat на скутере. Тогда к счастью инцидент произошел без летального исхода.
Еще мы писали о том, что в июле работники службы доставки Glovo вышли на митинг. Они требовали улучшить условия труда в Glovo и отказаться от новой системы начисления зарплат.