В Киеве в карете скорой помощи умер курьер службы доставки Glovo. По предварительной информации - якобы от переохлаждения.

Об этой трагедии сообщил журналист Влад Антонов на своей странице в Facebook.

Скриншот: Facebook/ Влад Антонов

Тело курьера было найдено неподалеку от торгово-развлекательного центра "Гулливер", возле Спортивной площади.

"Предварительно - смерть от переохлаждения. Никаких документов и телефона не нашли. Умер в скорой, техподдержка Glovo его опознала, но информации не дает", - добавил Антонов.

Пользователи соцсети отреагировали на сообщение в комментариях к посту: "Переохлаждение? В +3 ?".

Также в еще одном комментарии отмечается, что курьер не может работать без телефона: "Если телефона нет, то врядли сам умер. Курьер без телефона как бы не может работать. Могли спицой уколоть, или химией вырубить".

Обстоятельства данного происшествия на данный момент выясняются.

Напомним, что в сентябре прошлого года в Киеве такси Bolt сбило курьера сети ресторанов Mister Cat на скутере. Тогда к счастью инцидент произошел без летального исхода.

Еще мы писали о том, что в июле работники службы доставки Glovo вышли на митинг. Они требовали улучшить условия труда в Glovo и отказаться от новой системы начисления зарплат.