Наследники банковской династии Ротшильдов подали в суд на власти Вены из-за продажи зданий, которые до 1938 года принадлежали членам их семейства и которые были отняты нацистами во время Второй мировой войны.

Об этом сообщает Financial Times.

По версии заявителей, власти Вены специально оформили документы таким образом, чтобы город стал единственным владельцем домов, а затем продали их по заниженным ценам. Теперь Ротшильды потребовали вернуть им всю их собственность.

Указанные здание принадлежали благотворительному фонду Ротшильдов. Там располагались лечебные учреждения для душевнобольных. В 1956 году власти Австрии восстановили эти дома, но бывших владельцев не уведомили.

Один из наследников Ротшильдов инвестор Джеффри Хоге оценивает имущество в 110 миллионов евро. Хоге заявил, что если суд согласится вернуть имущество, он передаст его "народу Австрии".

Адвокаты, которые представляют интересы города, заявили, что у семьи Ротшильдов и руководства Вены были договоренности по поводу указанных зданий, которые никто до этого не ставил под сомнение.

Ранее мы писали о том, что один из представителей династии Ротшильдов купил аэропорт в Кишиневе.

А в феврале 2018 года наследники Ротшильдов продали исторические охотничьи угодья в Австрии, которыми семья владела с середины XIX века, промышленникам Корду и Томасу Принцхорнам.