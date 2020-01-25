В Турции спасатели достали из-под завалов живую двухлетнюю девочку. Это произошло спустя сутки после землетрясения, жертвами которого уже стали 29 человек.

Об этом сообщает министр здравоохранения страны Фахреттина Коджу, пишет NTV.

Сообщается, что ребенок и ее мать были обнаружены под завалами в городе Элязыг. На данный момент операция по спасению женщины продолжается. Спасателям удалось передать ей под завалы медикаменты.

Ее дочь находится в сознании и на данный момент госпитализирована.

Землетрясение магнитудой 6,8 произошло в пятницу, 24 января, в 20:55 по местному времени (19:55 по Киеву) в восточной провинции Элязыг, население которой составляет около 400 тыс. человек. Очаг стихии, затронувшей также соседнюю провинцию Малатья, залегал на глубине 10 км.

Подземные толчки ощущались во многих регионах страны, а также в Израиле, Ираке и Сирии. По последним данным, в результате трагедии погибли 29 человек.