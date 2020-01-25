Иран может самостоятельно обогощать уран до любого объема. Для этого ему необходимо лишь соответствующее решение правительства.

Об этом рассказал заместитель главы Организации по атомной энергии Ирана Али Асгар Зарен, передает Громадське.

"Если сегодня власти Ирана примут такое решение, то Организация по атомной энергии как исполнитель сможет обогатить уран на любой процент", - заявил Зарен.

Напомним, что 5 января Иран объявил о пятом, финальном шаге выхода из договоренностей по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по своей атомной программе. В то же время в парламенте Исламской Республики заявили, что страна продолжит свое сотрудничество с МАГАТЭ и вернется к выполнению своих обязательств по ядерной сделке, если санкции в отношении страны будут сняты и интересы Тегерана будут гарантированы.

В ноябре прошлого года и.о. главы МАГАТЭ заявил, что в Иране возобновили обогащение урана на ядерном комплексе в Фордо после перерыва, который длился с июля 2015, когда была заключена ядерная сделка.