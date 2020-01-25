Начиная с воскресенья, 26 января, Минздрав Украины обеспечит проверку температуры тела для пассажиров из Китая, которые прилетят в Киев прямым рейсом.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства.

"С 26 января в аэропорту Борисполь будет введен температурный скрининг пассажиров на прямых авиарейсах из Китая. Специалисты санитарно-карантинного подразделения уже подготовлены и укомплектованы инфракрасными термометрами", - сообщили в ведомстве.

Так, сотрудники Госпогранслужбы Украины при выявлении граждан, которые по внешним признакам будут иметь состояние заболевания ОРВИ, должны советовать им обратиться к врачам. В случае необходимости лица с признаками болезни будут немедленно направляться к специалистам.

В Министерстве здравоохранения также отметили, что в субботу Всемирная организация здравоохранения обновила рекомендации по скринингу на пунктах въезда в страны, в которых еще не было зафиксировано передачи нового коронавируса.

Скриншот: Міністерство охорони здоров'я України

Ранее мы писали, что из-за опасного коронавируса сотрудники лабораторного центра Минздрава Украины и члены экипажей будут опрашивать о самочувствии пассажиров самолетов, следующих из Китая.

Напомним, что в декабре в китайском городе Ухань была зарегистрирована вспышка пневмонии. Позднее выяснилось, что причиной заболевания стал ранее неизвестный вид коронавируса.

Вирус распространился по территории Китая, есть заболевшие в Таиланде, Японии, Южной Корее и США.