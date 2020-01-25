Авиаконцерн Boeing организовал тестовый полет своего нового самолета Boeing 777X. Он вылетел из аэропорта под Эвереттом (штат Вашингтон). Лайнер является самым крупным широкофюзеляжным самолетом в мире.

Авиаконцерн провел видеотрансляцию первого полета своего нового флагмана.

Стоит отметить, что испытания планировалось провести раньше. Так, в пятницу протестировать 777X помешал сильный ветер. По словам представителей компании, данный полет являеется важным этапом испытаний лайнера. Они добавили, новый Boeing является "самым крупным и наиболее эффективным с точки зрения расхода топлива широкофюзеляжным самолетом, оснащенным двумя двигателями".

Видео: boeing.com

Напомним, что ранее авиаконцерн Boeing опубликовал внутренние документы о разработке лайнера 737 MAX, который потерпел крушение дважды - 29 октября 2018 года в Индонезии и 10 марта 2019 года в Эфиопии. Один из сотрудников высказался о Boeing 737 MAX так: "Этот самолет спроектировали клоуны, которыми руководили обезьяны".

Также в ноябре прошлого года Федеральное агентство гражданской авиации (FAA) США объявило, что будет единственной структурой, имеющей право выдавать сертификаты летной годности на пассажирские лайнеры Boeing 737 MAX.