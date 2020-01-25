В китайском городе Ухань, который закрыли на карантин из-за эпидемии коронавируса, на данный момент находятся более 500 граждан Франции. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил о том, что власти организуют эвакуацию своих граждан из Уханя.

Журналистка Международного французского радио (RFI ) Елена Томич поговорила с французом Валантеном Изарном о ситуации в городе. В составе группы из восьми своих сограждан, он уже четыре дня не выходит из одного из отелей города.

Эвакуация из Уханя через карантин в Чанчуне

"Наша группа включена в список людей, которых будут эвакуировать", - рассказал Валантен Изарн по телефону. - Нам сообщили об этом позавчера вечером. Вчера днем с нами связались люди из министерства иностранных дел, спросили данные паспорта и дату рождения. Мы только что получили мейл от консульства, которое еще не знает ни даты, ни времени эвакуации. Думаю, мы получим еще один мейл: сегодня или, может быть, завтра".

Представитель консульства сообщил, что эвакуированным "придется провести две недели в условиях карантина в городе Чанчунь перед тем, как отправиться во Францию. "Знание того, что мы не привезем вирус с собой и не заразим никого во Франции, успокаивает", - продолжает Валантен Изарн.

Впервые неизвестный тип коронавируса зарегистрировали в китайском Ухане в конце прошлого года. Он вызывает различные болезни: от обычной простуды до атипичной пневмонии, которая может привести к летальному исходу. Основные симптомы заболевания - высокая температура, кашель и затрудненное дыхание. Как сообщает газета South China Morning Post, в Китае от коронавируса погиб 41 человек, всего заболевших - более 1300. Три случая заражения коронавирусом подтвердились и во Франции: два человека - в Париже, один - в Бордо.

Ухань полностью заблокирован военными

Чтобы остановить распространение коронавируса, власти Китая полностью остановили автобусное сообщение между городами. Ухань, где была зафиксирована вспышка заболевания, закрыли на карантин. В четверг, 23 января, полиция и военные перекрыли доступ к железнодорожным вокзалам, затем в местном аэропорту отменили рейсы, а уже в полдень - блокпосты установили на всех шоссе, ведущих из города. При этом Ухань - самый густонаселенный город в Центральном Китае, там живут более 11 миллионов человек. Кроме столицы, в провинции Хубэй закрыли на карантин еще 12 городов.

"Когда мы ехали в Китай, мы, как и все, знали, что там начинается эпидемия, - говорит Валантен Изарн. - Но французские СМИ рассказывали, что в этом нет ничего страшного. Ничего подозрительного, ничего опасного. Мы даже не в городе. Мы примерно в 20 километрах, то есть в 40 минутах езды от центра. Но мы все-таки в зоне Уханя, закрытой на карантин. Так что позавчера вечером мы попытались уехать. Собрали чемоданы, взяли машину около полуночи, чтобы доехать до Чанчуня, где находится международный аэропорт. Хотели сесть на самолет и улететь во Францию.

Мы уже ехали час, когда увидели полицейские блокпосты. Их было невозможно пересечь. Мы попробовали поехать по дорогам поменьше. То же самое. Блокпосты. Уехать было совершенно невозможно, так что мы решили вернуться в отель. И уже три-четыре дня мы заперты тут, в номере. Никуда не выходим, общаемся только друг с другом. Что касается еды, у нас ее не очень много. Работники отеля приносят нам рис, немного лапши... Так что мы довольно ограничены в еде. Мы читали, что вирус может передаваться через еду, особенно через рыбу и мясо... Но мы не знаем точно: так что удовлетворяемся рисом и лапшой, чтобы максимально оградить себя от вируса".

Средств медицинской защиты не хватает

Власти Уханя планируют всего за полмесяца построить для больных коронавирусом две больницы: на тысячу и на тысячу триста мест. Кроме того, по данным AFP, в город отправлены 40 военных врачей, а также 405 медицинских работников из Пекина.

Но средств санитарной защиты все равно не хватает, рассказал Валантен Изарн: "Заканчиваются маски и дезинфицирующий гель для рук. Их практически невозможно найти во всей зоне карантина Уханя. Нет ни в одной аптеке! У нас есть еще несколько. Но не сотни. Пытаемся максимально их экономить".

Изарн рассказал также, что самое сильное впечатление на него произвели пустые улицы, напоминающие кадры из постапокалиптического фильма. "Самое шокирующее - это машины скорой помощи, водители которых одеты как космонавты... Ни сантиметра кожи не видно. Но правда ли это защищает их? Этого никто не может сказать. Когда такая машина проезжает - это производит впечатление. Спрашиваешь себя, на какой мы, вообще, планете. Все это - как будто научно-фантастический фильм".

Напомним, в Китае продолжает распространяться опасная болезнь, которую уже окрестили "уханьской пневмониней" и которая вызывается новым типом коронавируса. В пятницу, 24 января, стало известно, что в Украине зафиксировали три случая подозрения на заражение вирусом. Также мы писали, что премьер-министр Украины Алексей Гончарук анонсировал создание штаба по противодействию коронавирусу.

Позже стало известно, что в 25 провинциях Китая из 33 власти решили ввести высший уровень реагирования на чрезвычайные ситуации. Так делается, если населению грозит крупная чрезвычайная ситуация, которая связана со здоровьем.