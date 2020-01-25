Появились новые данные о ЧП с вертолетом Ми-8 в Афганистане, которым управлял украинский экипаж. Как выяснилось машина с афганскими военными и украинскими пилотами находилась в воздухе, когда была сбита ракетой над территорией Афганистана.

Об этом сообщила пресс-секретарь Органа гражданской авиации Молдавии Ирина Бодоликэ, передает Интерфакс.

Ракета попала в вертолет Ми-8 молдавской авиакомпании, который находился в составе гуманитарной миссии. В результате происшествия ранения получили двое украинских пилотов и 4 афганских военных. По предварительным данным, жизни пострадавших сейчас ничего не угрожает. Происшествие случилось в афганской провинции Гильменд.

По данным Бодоликэ, вертолет перевозил военнослужащих Национальной армии Афганистана, когда был сбит талибами. Несмотря на аварийное состояние летательного аппарата, вертолет сумел приземлиться. После инцидента экипаж и пассажиры были подобраны другим молдавским вертолетом, который летел следом за подбитым Ми-8.

В конце прошлого года издание The Washington Post опубликовало ранее засекреченные документы о военной операции США в Афганистане. После этой публикации общественности стали известны наиболее резонансные детали нахождения американских войск в этой стране.