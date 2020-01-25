Празднование дня рождения президента Украины Владимира Зеленского проходило сегодня, 25 января, в Офисе президента. Торжество посетил Кабмин в полном составе, помощники президента и спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков, который и выдал первый тост.

Об этом сообщает источник Украинской правды.

Стало известно, что само празднование длилось примерно 30-40 минут. На столе стояли сухие вина и шампанское.

Украинского президента от Офиса поздравили: глава Андрей Богдан, его заместители Кирилл Тимошенко, Юрий Костюк, Юлия Ковалив, Андрей Смирнов, первый замглавы Офиса Сергей Трофимов, а также помощники президента Сергей Шефир и Андрей Ермак.

На праздник пришел и Кабинет министров в полном составе, включая премьера Алексея Гончарука. Верховную Раду на празднике приехали представить спикер парламента Дмитрий Разумков, первый вице-спикер Руслан Стефанчук, руководитель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, руководитель партии Александр Корниенко.

"Первое слово дали Разумкову говорить тост. Мы решили, что ему надо дать слово первому, потому что у нас парламентско-президентская страна", - пошутил собеседник издания.

Напомним, что сегодня Президент Владимир Зеленский отмечает день рождения. Ему исполнилось 42 года. Депутат российской Госдумы и бывшая прокурор аннексированного Крыма Наталья Поклонская поздравила Зеленского с праздником, в том числе и на украинском языке.

Стоит отметить, что первым Зеленского поздравил лидер Беларуси Александр Лукашенко. В своем поздравлении он выразил надежду на будущее углубление дружбы между двумя народами, а также пообещал содействовать процветанию Украины.