Сегодня утром, 25 января, произошел пожар в зоопарке французского муниципалитета Ла-Флеш в Сарте на северо-востоке страны. Около пятидесяти летучих мышей, рептилии и совы погибли в огне. Зоопарк однако остается открытым для посетителей.

Об этом сообщает новостной ресурс Ouest France.

Около 07.00 ночной сторож зоопарка подал сигнал тревоги. В недавно отремонтированном здании вспыхнул пожар. Пятьдесят летучих мышей, пять рептилий, в числе которых три ящерицы геккона, хвостатая сова и азиатская змея погибли в огне.



"Это трагедия, однако она могла быть более серьезной, потому что пожар начался возле вольера жирафов и тапиров. Персонал в шоке, потому что впервые в парке произошел пожар такого масштаба", - рассказал Кирилл Хюэ, ветеринарный врач зоопарка.

Сотрудники успели спасти муравейники, жирафы и пантеры были также защищены. "Животные были немного напряжены, но они в порядке", - заверил Хюэ.

Отмечается, что полиция Ла Флеша начало расследование, чтобы выяснить происхождение пожара. "На данный момент есть только одна основная версия: проблемы с электричеством в этом здании, которое было отремонтировано в конце прошлого года", - заявил капитан Шарбонно. Теперь пожарные специалисты должны прийти и осмотреть завалы.

Более 50 животных погибли из-за. Фото: Ouest France

В то же время команда зоопарка утверждает о том, что он остается открытым для посетителей для того, чтобы уберечь персонал от безработицы, а зоопарк - от закрытия. По данным работников зоопарка в Ла Флеше, в 2019 году посещаемость этого места была исключительной, более 400 000 посетителей.

В Австралии также от пожаров погибают животные, однако это происходит не в зоопарке, а в лесах. Так, масштабная катастрофа на континенте унесла жизни более полумиллиарда животных.

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