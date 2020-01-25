Процесс рассмотрения дела об импичменте президента США Дональда Трампа продолжился представлением позиции защиты. Команда адвокатов Трампа заявила, что демократы создают опасный прецедент, призывая к отстранению американского президента от должности.

Об этом сообщает британское издание The Guardian.

На протяжении 24 часов, которые могут быть разделены на 3 суток, защита должна будет представить свои аргументы против импичмента президента США. Глава адвокатской группы Трампа, Пэт Сиполонне заявил, что аргументы демократов по поводу необходимости импичмента являются опасными для института американского президентства в целом.

"Они просят вас сделать нечто очень, очень значимое, и, я бы сказал, очень, очень опасное", - заявил Сиполлоне.

Согласно версии обвинения, оглашение которой заняло три дня и закончилось вчера 24 января, Трамп должен быть отстранен от должности президента.

Напомним, что демократы считают, что Дональд Трамп задержал передачу Украине $391 млн военной помощи, потребовав от украинского президента Владимира Зеленского объявить о начале выгодных лично ему расследований против Джо Байдена, чтобы увеличить свои шансы победить на президентских выборах 2020 года.

Также мы писали, что Трамп потребовал от Сената поскорее закрыть процесс об импичменте.