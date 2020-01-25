Власти Китая с 27 января приостановит отправку за рубеж туристических групп в рамках мер по сокращению скорости распространения коронавируса. Нельзя будет купить билеты на авиарейс и забронировать гостиницы через агентства.

Внутри страны похожие меры действуют с 24 января, сообщает "Интерфакс-Украина".

До этого сообщалось, что двое из трех заразившихся коронавирусом европейцев, прибыли во Францию как раз из Китая, где находились в турпоездке.

Напомним, в Китае продолжает распространяться опасная болезнь, которую уже окрестили "уханьской пневмониней" и которая вызывается новым типом коронавируса.

В пятницу, 24 января, стало известно, что в Украине зафиксировали три случая подозрения на заражение вирусом. Также мы писали, что премьер-министр Украины Алексей Гончарук анонсировал создание штаба по противодействию коронавирусу.

Позже стало известно, что в 25 провинциях Китая из 33 власти решили ввести высший уровень реагирования на чрезвычайные ситуации. Так делается, если населению грозит крупная чрезвычайная ситуация, которая связана со здоровьем.

В связи с ускроением распространения вируса, в Пекине состоялось чрезвычайное заседание Политбюро ЦК КПК, на котором было принято решение отправлять в очаги заражения специальные организационные группы для борьбы с заболеванием. Кроме того, приостанавливается курсирование автобусов между провинциями.

Также "Страна" писала, что на сайте президента Украины Владимира Зеленского появилась петиция, согласно тексту которой, гаранту предлагают остановить торговлю с Китайской народной республикой, а также запретить въезд поездов из-за распространения коронавируса.