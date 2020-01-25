Социальная сеть Facebook претерпела масштабный сбой. Неполадки в работе новостной ленты 25 января были зафиксированы в том числе и в Украине.

Об этом гласят данные информационного портала Downdetector, который отслеживает проблемы в работе интернет-ресурсов.

Скриншот: Downdetector

Пользователи из США, Германии, Польши, Великобритании, Болгарии, Украины, России и других стран сообщают о неполадках в Facebook.

Cогласно данным Downdetector, в основном проблемы связаны с некорректной работой ленты новостей (64%). Так, только за последний час в администрацию ресурса поступило свыше двух тысяч сообщений о возможных сбоях в работе социальной сети.

Однако, неполадки случаются не только в американских интернет-сервисах. Так, 2 декабря, в работе крупнейшего почтового сервиса и агрегатора новостей в Украине случился масштабный сбой. Пользователи сети отмечали, что сайт Ukr.net не работал около часа, они не могли войти в почту.

Также мы писали о масштабном сбое, который затронул большое количество украинцев. 11 ноября прошлого года из-за проблем с функционированием программного обеспечения Приватбанка не работали тысячи терминалов и банкоматов, а платежи отклонялись.