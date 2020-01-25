В аэропорту "Борисполь" пассажиры забыли багаж с десятками комплектов iPhone и AirPods Pro общей стоимостью 1,8 млн гривен. Их изъяла таможня Киева из-за нарушения правил ввоза.

Пассажиры забыли чемодан с 113 телефонами и 71 комплектом наушников Apple последней модели по прилету из ОАЭ.

Об этом сообщает Киевская таможня Гостаможслужбы.

"Во время оформления данных чемоданов в камеру хранения багажа и было выявлено всего сорок четыре iPhone 11 в упаковке, шестьдесят три iPhone 10 без упаковки, шесть iPhone 8 без упаковки и 71 комплект наушников Air Pods Pro", - говорится в сообщении.

Примечательно, что владельцы забытых девайсов вспомнили о них через несколько недель после прилета в "Борисполь". Так как пассажиры нарушили таможенные правила, суд разрешил изъять телефоны и наушники.

Скриншот: Київська митниця Держмитслужби

Ранее за нарушение правил перевозки поймали жительницу Сум, которая прилетела в Украину из Евросоюза с партией экстази. Работники спецслужб заранее установили, что правонарушительница планировала наладить поставки наркотика в Украину.

Также мы сообщали о том, что в международном аэропорту Борисполь был задержан украинец, который пытался незаконно провезти партию новых iPhone 11 Pro. 51-летний гражданин Украины прибыл в Киев рейсом из Дубая.