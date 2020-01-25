Илон Маск спросил у пользователей Twitter, хотят ли они иметь возможность поиграть в игру The Witcher на компьютере, который установлен в автомобилях Tesla. Разработчики игры с юмором отреагировали на предложение миллиардера.

Владелец компаний Tesla и SpaceX создал по этому поводу опрос в социальной сети. Стоит отметить, что варианты ответа в опросе обозначены как "Да, заплатить чеканной монетой" и "Нет, я болен чумой". Всего на вопрос ответили 690 248 пользователей, из которых 85,4% проголосовали за первый вариант.

Скриншот: twitter.com/elonmusk

Стоит отметить, что авторы игры The Witcher (Ведьмак) ответили Маску твитом, c надписью "Что вообще могло пойти не так?" и иллюстрацией, где Ведьмак смотрит на крышу дома, на деревянной крыше которого расположился автомобиль Tesla Model S.

Фото из соцсетей

Возможно Илон Маск вдохновился на такие оригинальные нововведения из-за того, что скоро он станет отцом. Так, его девушка, 31-летняя канадская певица Grimes (Клэр Буше) показала фанатам свою беременность. За последние дни артистка опубликовала две фотографии на которых видно ее изрядно округлившийся живот.

Ранее мы писали, что американская компания Tesla планирует запустить производство на автозаводе неподалеку от Берлина в 2021 году.