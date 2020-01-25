В Афганистане ракета попала в вертолет из состава гуманитарной миссии. В результате происшествия ранены двое украинских пилотов. Однако их жизни ничего не угрожает.

Известно, что вертолет принадлежит молдавской авиакомпании. Ракета попала в летательный аппарат, когда тот находился на земле. Подробности инцидента сообщил телеканал TV8.

Так, по словам Ирины Бодолици, представительницы Управления авиации Молдовы, состояние раненых пилотов является удовлетворительным, а сам вертолет получил незначительные повреждения.

По сведениям Бодолици вертолет выполнял гуманитарную миссию.

Ранее министерство обороны Афганистана сообщило об "инциденте с вертолетом частной компании", который произошел по техническим причинам.

Напомним, что это уже второе авиапроисшествие с участием украинцев в этом году. Пассажирский самолет Boeing 737-800, авиакомпании МАУ, рейс PS752 был сбит в районе международного аэропорта имени имама Хомейни января. Все, включая украинский экипаж, погибли.

Также мы сообщали, что Иран сбил украинский Боинг двумя ракетами малого радиуса действия. Такие данные появились во втором предварительном отчете о расследовании Организации гражданской авиации Ирана.