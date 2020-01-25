В Службе безопасности Украины заявили, что в прошлом году им удалось нейтрализовать 480 кибератак на государственные органы и критическую инфраструктуру, а также прекратить функционирование более 1000 веб-узлов, которые использовались во вредоносных целях.

По данным фактам начато 339 уголовных производств, передает пресс-центр ведомства.

"Служба безопасности Украины комплексно и оперативно противодействует киберпреступности и гибридной агрессии против нашей страны через интернет сеть. Так в 2019 году специалисты СБУ по информационной безопасности нейтрализовали более 480 киберинцидентов и кибератак на органы государственной власти и объекты критической инфраструктуры", - говорится в сообщении.

Фото: ssu.gov.ua

Также в СБУ уточнили, что открыли 158 дел по факту преступления в сфере использования компьютерных систем, а также 34 дела по факту преступления против основ национальной безопасности.

Фото: ssu.gov.ua

Напомним, злоумышленники проникли в телефон основателя компании Amazon миллиардера Джеффа Безоса в 2018 году и получили доступ к большому объему данных на гаджете миллиардера. Взлом произошел после того, как Безос получил сообщение в WhatsApp от наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана.

Ранее "Страна" писала, что служба безопасности Украины нашли хакерскую группировку и прекратила ее деятельность. Серверы хакеров использовались для кибератак на органы власти и объекты критической инфраструктуры Украины, а также на банки.