На сайте президента Украины Владимира Зеленского появилась петиция, согласно тексту которой, гаранту предлагают остановить торговлю с Китайской народной республикой, а также запретить въезд поездов из-за распространения коронавируса.

Петицию №22/083442 уже подписали 387 человек, свидетельствуют данные сайта.

"Запретить въезд из Китая и Азии в связи со вспышкой коронавируса", - коротко говорится в тексте документа.

Уточним, что автором петиции является Владимир Шевчук, а на сайте документ был обнародован 24 января.

Скриншот: petition.president.gov.ua

Напомним, в Китае продолжает распространяться опасная болезнь, которую уже окрестили "уханьской пневмониней" и которая вызывается новым типом коронавируса. В пятницу, 24 января, стало известно, что в Украине зафиксировали три случая подозрения на заражение вирусом.

Также мы писали, что премьер-министр Украины Алексей Гончарук анонсировал создание штаба по противодействию коронавирусу.

Позже стало известно, что в 25 провинциях Китая из 33 власти решили ввести высший уровень реагирования на чрезвычайные ситуации. Так делается, если населению грозит крупная чрезвычайная ситуация, которая связана со здоровьем.

В связи с ускроением распространения вируса, в Пекине состоялось чрезвычайное заседание Политбюро ЦК КПК, на котором было принято решение отправлять в очаги заражения специальные организационные группы для борьбы с заболеванием. Кроме того, приостанавливается курсирование автобусов между провинциями.