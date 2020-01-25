Позавчера 23 января в городе Южном, Одесской области, сотрудники КП "Муниципальная стража", которое занимается благоустройством города, обнаружили пакет с деньгами на ул. Химиков, 4. В пакете оказалось 200 тысяч гривен, которые выпали из машины икассаторов.

По словам работника "Муниципальной стражи", он сразу же сообщил о находке в полицию, однако там словам мужчины не поверили и пригрозили ему "административкой". После этого коммунальщик нашел на пакете название банка и отнес деньги в одно из его отделений в городе Южное. Об этом сообщает сайт yuzhny.info.

Подобные случаи происходят не только в Украине. В декабре прошлого года мы писали о том, что житель немецкого города Крефельд в канун Рождества нашёл на улице рюкзак, в котором было 16 тысяч евро. Честный мужчина сообщил о своей находке в полицию.

А в США также на Рождество мужчина из Колорадо-Спрингс ограбил местный банк Academy. Однако и он не оставил деньги у себя. Вместо этого грабитель просто разбросал деньги по улице, крича: "Веселого Рождества!".