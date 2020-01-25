Донецкий футбольный клуб Шахтер одержал победу в своем первом матче в этом году. По итогу контрольного матча перед официальным стартом весеннего сезона горняки оказались сильнее польского клуба Лех. Первый гол донецкой команды в 2020 году забил Сергей Кривцов.

Об этом сообщает Террикон.

Тренер Шахтера Луиш Каштру принял решение испытать основной состав клуба только в первой половине противостояния. У горняков было много шансов забить, однако удалось поразить ворота ван дер Харта лишь на 50-й минуте. Центральный защитник Сергей Кривцов забил мяч в нижний угол ворот.

Так, счет до конца матча больше не менялся - 1:0 в пользу "Шахтера".

Видео: FC Shakhtar Donetsk

Cледующий матч на сборах в Турции дончане проведут уже завтра, 26 января. В этот раз соперником станет сербская Войводина.

Напомним, что клубы Украинской Премьер-Лиги поддержали изменения в календаре, и чемпионат Украины завершится 16 мая. Такое решение было принято в связи с участием сборной Укрины в Евро-2020.

Ранее "Страна" сообщала, что тренер Шахтера вручил награды двум лучшим игрокам минувшего года.