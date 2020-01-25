Глава комитета Государственной думы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что слова главы правящей в Польше партии "Право и справедливость" Ярослава Качиньского о компенсации за нанесенный во времена Второй мировой войны ущерб являются "антироссийской агонией и конвульсиями от бессилия".

Слуцкий считает, что польские политики пытаются извлечь выгоду из "исторической ереси", передает ТАСС.

Глава думсого Комитета также напомнил, что "СССР не только спас поляков от уничтожения, но помог восстановить разрушенную экономику", а само заявление Качиньского ложится в канву тренда фальсификации истории Второй мировой войны.

"Абсолютно кощунственная и неправомочная постановка вопроса. Польские политики из последних сил пытаются очернить роль СССР в победе над фашизмом и подвиг советского солдата. Это уже антироссийская агония и конвульсии от бессилия", - заявил он.

Ранее мы писали, что глава правящей в Польше партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский заявил о желании получить от России возмещение ущерба, который был нанесен во времена Второй мировой войны его стране. По его словам, это требование "не имеет срока давности".

Также мы сообщали, что 1 сентября прошлого года, во время памятных мероприятий по случаю 80-й годовщины нападения Германии на Польшу и начала Второй мировой войны, польский президент Анджей Дуда заявил, что его страна скоро выставит счет немцам за нанесенный в войну ущерб.