Дело о хищении средств выделенных на реконструкцию парка "Партизанская Слава" в Дарницком районе Киева направлено в суд. Подрядчик указал неправдивую информацию в документах об объеме проделанных работ.

Замдиректора "Киевзеленстрой" не проверил эти данные и согласовал указанные документы. На их основании подрядчику было выплачено 14 миллионов гривен.

Об этой фабуле дела сообщает пресс-служба киевской прокуратуры, как передает Интерфакс-Украина.

"Во время досудебного расследования установлено, что директор подрядной организации, при пособничестве еще одного человека, внес в официальные документы ложную информацию об объемах выполненных работ по реконструкции парка. В свою очередь заместитель генерального директора КП "Киевзеленстрой", не проверив реальный объем выполненных работ, согласовал указанные документы", - говорится в сообщении.

Коммунальное предприятие "Киевзеленстрой" перечислило подрядной организации 14 млн грн.

Прокуратура квалифицировала действия экс-директора подрядной организации и пособника по ч.1 ст.366, ч.5 ст.191 УК Украины и по ч.5 ст.27 ч.1 ст.366, ч.5 ст.27 ч.5 ст.191 УК Украины соответственно.

Действия заместителя гендиректора КО "Киевзеленстрой" квалифицированы по ч.2 ст.367 УК Украины (служебная халатность).

Как ранее писала "Страна", 6 сентября Служба безопасности Украины разоблачила хищение более 10 миллионов гривен руководством "Киевзеленстроя". Деньги были выделены на благоустройство парка "Партизанской славы".

А 21 июня прокуратура Киева выдвинула подозрение заместителю гендиректора "Киевзеленстроя" в растрате 1,1 млн гривен. Эта сумма предназначалась на выполнение работ по ремонту и благоустройству зеленой зоны на улице Богдана Гаврилишина (быв. Ул. Ванды Василевской).