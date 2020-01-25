Государственный "Укравтодор" раздумывает над возможностью выпуска еврооблигаций, которые помогут строительству дорог государственного значения в Украине в 2020 году.

Как сообщил руководитель предприятия Александр Кубраков, такой вариант финансирования возможен, хотя он и не единственный, как передает "ЦТС".

Так, чиновник напомнил о том, что Верховная Рада на прошлой неделе приняла два важных для "Укравтодора" законопроекта о внесении изменений в бюджетный кодекс, а также бюджет на 2020 год.

"Эти законопроекты дают возможность привлекать на внешних рынках дополнительное финансирование. Мы рассматриваем разные варианты. Один из них - выпуск еврооблигаций", - сказал он.

Однако Кубраков уточнил, что еще будут проводиться консультации с Министерством финансов относительно того, как лучше получить средства.

Напомним, 3 декабря прошлого года губернатора Харьковской области Алексея Кучера и главу Укравтодора Александра Кубракова, которые являлись членами фракции "Слуга народа", лишили депутатских мандатов.