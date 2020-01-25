Португальский дипломат Жоао Вале де Алмейда был назначен главой будущей дипломатической миссии ЕС в Великобритании после Brexit. Он начнет свою работу 1 февраля. До этого Алмейда был послом Евросоюза в США и ООН.

Об этом назначении сообщает информационное агентство Anadolu.

Верховный представитель Европейского Союза Джозеп Боррелл выступил с заявлением, в котором сообщил, что с первого дня февраля Алмейда возглавит первую делегацию ЕС в Великобритании.

Боррелл также отметил, что делегация Евросоюза в Лондоне также будет отвечать за Северную Ирландию и добавил, что дипмиссия в Великобритании будет представлять весь ЕС.

Стоит отметить, что Жоао Вале де Алмейда является дипломатом ЕС с опытом работы послом в США в период с 2010 по 2014 год. До своего назначения в Лондон он был послом Евросоюза в Организации Объединенных Наций.

Напомним, что в прошлый четверг, 23 января Британская королева Елизавета II подписала утвержденный парламентом законопроект о выходе Великобритании из Евросоюща. Согласно закону, Великобритания официально покинет Евросоюз 31 января.

Позже в тот день свою подпись на документе оставил и премьер-министр Британии Борис Джонсон.

Ранее "Страна" писала, что Джонсон пообещал Великобритании Brexit к 31 января после победы на выборах. это был крайний срок для Brexit, который переносили с 31 октября. Напомним, что 27 стран ЕС согласились удовлетворить просьбу Великобритании о "гибком" продлении Brexit до 31 января 2020 года.