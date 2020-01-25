В МИД России отреагировали на объявление в Болгарии двух своих дипломатов персонами нон грата, заявив, что такие действия являются недружественными и провокационными. Более того, не исключается вариант ответных мер.

При этом в Болгарии не предоставили никаких "вразумительных доказательств" по обвинению выдворенных дипломатов в шпионаже и сборе информации, передает пресс-служба МИД РФ.

"Расцениваем данный шаг официальной Софии как откровенно недружественный и провокационный, идущий вразрез с конструктивным и традиционно взаимоуважительным характером российско-болгарских отношений. Оставляем за собой право принять ответные меры", - говорится в сообщении.

Напомним, 24 января в Болгарии объявили персонами нон грата двоих дипломатов из России. Один из дипломатов, по версии следователей, с 2017 года занимался сбором данных о выборах в Болгарии. Второй с 2018 года собирал информацию, связанную с энергетикой.

Ранее "Страна" писала, что в российском МИД объявили сотрудника Генконсульства Украины в Петербурге персоной нон грата.