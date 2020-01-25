В столице КНР Пекине состоялось чрезвычайное заседание Политбюро ЦК КПК, на котором было принято решение об отправке в очаги заражения специальных организационных групп для борьбы с коронавирусом.

В то же время глава КНР Си Цзиньпин утверждает, что распространение коронавируса в стране ускоряется, поэтому завтра Китай планирует объявить о чрезвычайных мерах по борьбе с вирусом, передает Telegram-канал "Незыгарь".

По китайскому ТВ передали новые данные о количестве зараженных - их уже 1372 человека.

По итогам заседания Постоянного комитета Политбюро принято решение направить в Хубэй и иные очаги заражения специальные организационные группы для координации ситуации.

Кроме того, цитируют журналисты и слова Си Цзиньпина о том, что "Вся партия, вся армия, вся страна, все национальности сражаются вместе с вами (врачами - Ред.)".

Напомним, в Китае продолжает распространяться опасная болезнь, которую уже окрестили "уханьской пневмониней" и которая вызывается новым типом коронавируса. В пятницу, 24 января, стало известно, что в Украине зафиксировали три случая подозрения на заражение вирусом. Также мы писали, что премьер-министр Украины Алексей Гончарук анонсировал создание штаба по противодействию коронавирусу.

Позже стало известно, что в 25 провинциях Китая из 33 власти решили ввести высший уровень реагирования на чрезвычайные ситуации. Так делается, если населению грозит крупная чрезвычайная ситуация, которая связана со здоровьем.