Украинский авиаперезвочик, лоукостер SkyUp Airlines анонсировал рейсы на греческие острова Крит, Корфу и Закинф из ряда регионов Украины. Первый рейс из Киева, к примеру, состоится в конце апреля.

Об этом гласит сообщение на официальном сайте авиакомпании.

Так, до Крита можно будет долететь из Киева, Харькова, Одессы, Запорожья и Львова, а вот до островов Корфу и Закинф можно будет добраться исключительно из украинской столицы.

В пресс-службе авиакомпании сообщили, что первые перелеты из Киева на Крита состоятся уже 25 и 26 апреля апреля. Через месяц запланировано увеличение частоты пассажирских перелетов до 5 раз в неделю.

Рейсы из Львова и Харькова планируются со 2 мая, из Запорожья - с 3 мая один раз в неделю, с 28 мая - дважды в неделю, из Одессы - с 19 мая по вторникам, а с 27 мая - дважды в неделю.

Перелеты на Корфу начнутся с 30 мая, на Закинф - с 31 мая.

Как сообщала "Страна", SkyUp запускает новые рейсы из Киева, Одессы, Львова и Харькова в Италию.

Также мы сообщали, что лоукостер SkyUp изменил правила перевозки багажа и пассажиров.