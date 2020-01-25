Депутат российской Госдумы и бывшая прокурор аннексированного Крыма Наталья Поклонская поздравила президента Украин Владимира Зеленского с днем рождения, в том числе и на украинском языке. Она напомнила о своем желании стать послом РФ в Киеве.

Поклонская заявила о том, что в Украине она хочет завершить расследование "госпереворота и захвата власти" бывшим секретарем СНБО Александром Турчиновым, экс-премьер-министром Арсением Яценюком, и предыдущим президентом Петром Порошенко.

Свое поздравление Зеленского с 42-летием Поклонская опубликовала у себя в Теlegram-канале.

​​"Сегодня день рождения у президента Украины Владимира Зеленского. Все самые добрые и тёплые слова Вам скажут родные и друзья за праздничным столом. А я Вам желаю, чтобы меня однажды направили российским послом в Киев", - пишет экс-прокурор Крыма.

Поклонская заявила о своей уверенности в том, что Зеленский стремится прекратить конфликт на оккупированных территориях Донбасса: "Я знаю, что Вы надеетесь остановить войну в Донбассе, хотите упрятать за решётки наглого и вечно пьяного борова Порошенко, мечтаете разогнать плешивые орды нацистов (эти "мачо" в основном живут на мамкину зарплату). Но Вам просто не дают этого сделать..."

Упомянула российский депутат и о своем желании закончить дело по факту "госпереворота" в Киеве:"У меня осталось незаконченное дело в Киеве - я имею в виду уголовное. Наверное, про него многие забыли, но я напомню - по факту госпереворота и захвата власти Турчиновым, Яценюком, Порошенко...".

Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам также добавила, что таким образом будут восстановлены дружеские отношения между Россией и Украиной.

"Та й на завершення: з щирими побажаннями, Володимире Олександровичу! Миру та добра! Піднімаю за Вас келих", - таким поздравлением на украинском языке Поклонская решила закончить свое сообщение.

К посту российский депутат прикрепила фото с бокалом.

Поклонская поздравила Зеленского с днем рождения. Фото: t.me/poklonskaya_nv

Фото: Telegram

Ранее депутат Госдумы РФ, экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская заявляла, что своим новогодним поздравлением президент Украины Владимир Зеленский пытался добиться мира в Украине.

Также "Страна" писала, что на депутата российской Госдумы Наталью Поклонскую было совершено покушение в 2011 году, когда она находилась в Одессе.